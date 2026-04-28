Una protesta ironica in un quartiere denuncia la presenza di topi e ratti che vengono spesso avvistati nei palazzi Aler di viale Molise e zone limitrofe. Un volantino diffuso in zona mostra una dichiarazione che afferma: “In questo quartiere viviamo benissimo”, accompagnata da un’immagine di topi felici, in contrasto con le testimonianze di residenti che segnalano quotidianamente la presenza di questi animali. La questione riguarda l’emergenza ratti segnalata dai cittadini.

"In questo quartiere viviamo benissimo". E non ci sarebbe nulla da dire, se non che a firmare la dichiarazione nel volantino ironico diffuso in zona sono "topi e ratti felici" che i cittadini (un po’ meno felici) avvistano quotidianamente nei palazzoni Aler di viale Molise e dintorni. Così l’associazione Comitato dei quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti annuncia il presidio di denuncia fissato per domani alle 10 in via Faà di Bruno 5 per chiedere "interventi urgenti. Questo è un problema di salute pubblica". Gli inquilini segnalano "cantine inagibili e piene di masserizie, cavi distrutti (perché rosicchiati), rifiuti ovunque in cortile".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La protesta per “emergenza topi“

Why Did These Oregon WOKE Cities Declare a State of Emergency Out of Nowhere

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