La protesta dei pensionati riguarda il pagamento delle pensioni, che sono arrivati in ritardo a maggio. Alcuni pensionati si sono rallegrati per aver ricevuto il denaro in tempo, mentre altri hanno espresso insoddisfazione per il ritardo. La questione ha generato reazioni diverse tra i cittadini, con alcune persone che hanno manifestato il proprio disappunto pubblicamente. La questione del pagamento delle pensioni in ritardo ha attirato l’attenzione di varie associazioni e rappresentanti dei pensionati.

C’è chi si gode la doppia festa e c’è chi legittimamente si lamenta. Nella fattispecie a lamentarsi sono i fruitori di pensione che, quando il primo giorno del mese (tradizionale data per avere ciò che spetta a loro in quanto pensionati) coincide con una festività, devono rinunciare al tempismo ordinario e aspettare qualche giorno in più per vedere il versamento sul proprio conto corrente. E, spesso, non è solo questione di impazienza. C’è chi di quei soldi ha necessità per le proprie spese quotidiane. Di quelle proteste si è fatto portavoce il patronato Inapa Confartigianato di Cesena, che rappresenta circa 3.500 associati, che denuncia le lamentele dei pensionati cesenati che quel pagamento, in caso di festività del primo del mese, vorrebbe vederlo anticipato non posticipato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei pensionati: "Soldi in ritardo a maggio"

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