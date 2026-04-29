Pensioni maggio 2026 occhio a ricalcolo e conguaglio | le date dei pagamenti in leggero ritardo

A poche settimane dall'inizio di maggio, circa 16 milioni di pensionati devono ancora ricevere gli assegni del mese. Le date di pagamento sono state leggermente spostate, e si segnala un ritardo rispetto alle consuete scadenze. È atteso anche un ricalcolo e un eventuale conguaglio legato alle pensioni di maggio 2026, con aggiornamenti che riguardano le procedure di pagamento e i tempi di accredito.

Il mese di maggio è alle porte e circa 16 milioni di pensionati sono in attesa di ricevere il loro assegno mensile. Come specificato dall'Inps, la novità più importante riguardo al prossimo cedolino riguarda i conguagli fiscali, che potrebbero tradursi in situazioni di credito o di debito. I.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Pensioni maggio 2026: pagamenti in ritardo, accrediti in date diverseNel mese di maggio 2026 il pagamento della pensione arriverà nel primo giorno bancabile del mese. Inps, le date dei pagamenti a maggio di pensioni, naspi e assegno unico: le dateSono quasi 400mila gli umbri a cui tra pochi mesi l'Inps dovrà versare l'assegno di pensione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavori usuranti, si avvicina la scadenza per chiedere la pensione anticipata. Come fare domanda; Quando arriva la pensione di maggio 2026: date diverse per banche e Poste. Bonus e conguagli, come cambia l’importo; Pensioni maggio 2026, ecco perché il pagamento non verrà effettuato lo stesso giorno per tutti e quando arriva l'assegno; C'è tempo fino al 1° maggio per la domanda per la pensione anticipata: vale solo per alcuni lavori. Pensioni, a maggio scatta il ricalcolo: occhio al conguaglio (o al debito), ma i pagamenti saranno in ritardoL'Inps ha concluso le verifiche sull’Irpef dovuta e versata per l’anno di imposta 2025: alcuni pensionati potrebbero trovare variazioni, a credito o a debito, nell'importo del prossimo cedolino ... today.it Pagamenti INPS maggio 2026: ecco il calendario completo delle pensioniScopri il calendario dei pagamenti INPS di maggio 2026. Date ufficiali per pensioni, Assegno Unico e ADI con lo slittamento dovuto alla festività del 1° maggio ... quotidianodiragusa.it Pensioni di maggio in pagamento a Salerno e provincia: si parte sabato 2. Oltre alle date e alle modalità di prelievo negli uffici e presso i Postamat, Poste Italiane ricorda l'importante scadenza per le carte d'identità cartacee e i vantaggi dell'assicurazione gra - facebook.com facebook Pensioni maggio 2026, pagamenti in date diverse. In Toscana assegni più alti della media nazionale x.com