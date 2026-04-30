La prima riapertura Lavori in piazza Arringo liberata dal cantiere l’area del battistero

A ottobre, piazza Arringo ad Ascoli è stata riaperta in anticipo rispetto ai programmi previsti. I lavori di ristrutturazione sono stati completati e l’area del battistero è stata liberata dal cantiere. La zona, che rappresenta il centro storico e simbolico della città, è ora accessibile di nuovo a cittadini e visitatori. La riapertura riguarda una prima porzione della piazza.

Una riapertura in netto anticipo sui tempi, quasi una sorpresa di primavera per cittadini e turisti: ad Ascoli torna fruibile una prima porzione di Piazza Arringo, cuore storico e simbolico della città. In questi giorni di grande afflusso, tra il ponte del 25 aprile e quello del Primo Maggio, l’amministrazione comunale ha voluto offrire un primo assaggio del volto rinnovato della piazza, restituendo al passaggio pedonale lo spazio antistante il Battistero- Si tratta, in realtà, di una porzione limitata, ma significativa: l’area davanti al Battistero consente già di intuire l’impatto complessivo del progetto di riqualificazione in corso. Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La prima riapertura. Lavori in piazza Arringo, liberata dal cantiere l’area del battistero Notizie correlate I lavori alla piazza di Mondello, s'allarga l'area del cantiere: chiuso il corridoio pedonale lato Antico ChioscoLo ha disposto l'ufficio Traffico del Comune, che con un'altra ordinanza ha prorogato la chiusura al transito di via Inserra, dove sono in corso i... Cantiere del Pollino: il sindaco chiede alla Regione di velocizzare la conclusione dei lavori per la riaperturaArezzo, 20 febbraio 2026 – Il cantiere del Pollino a seguito del quale, da mesi, è stato chiuso lo svincolo che porta a Bibbiena nel centro storico,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dopo nove mesi di lavori riapre via di Trigoria; Museo del Risorgimento e sacrario Oberdan: finiti i lavori; Conto alla rovescia per la riapertura del Colle del Gran San Bernardo: lavori in corso; Tram di Opicina, lavori in corso: riapertura dopo i collaudi, obiettivo prima dell’estate (VIDEO). Anas: al via i lavori per la riapertura del Colle del Gran San BernardoCominciato lo sgombero neve, che durerà ancora diversi giorni e verrà effettuato fino al confine con la Svizzera ... rainews.it Ancona, Mercato delle Erbe, le pescherie al palo. Slitta la riapertura: «Perdiamo clienti»ANCONA - Tre-due-uno, flop. Doveva essere oggi il gran giorno di riapertura di una parte delle attività del Mercato delle Erbe. Ma il restyling di una porzione al piano terra non ... corriereadriatico.it Si informa che, a partire da lunedì 4 maggio, cominceranno i lavori di adeguamento tecnologico del parcheggio Appiani (Cittadella delle Istituzioni). L’intervento prevede l’installazione di: sbarre automatiche casse per il pagamento sia al piano fuori ter - facebook.com facebook #Sassari, lavori delle squadre di #Abbanoa in corso in via Satta Branca, nell'incrocio tra via Saffi e piazza Sant'Antonio e sulla s.v. Li Giosi Nobi, ad #Alghero in via Morandi, piazza Santa Croce e in località Sa Segada sulla s.v. Paris Giega e sulla Strada Barba x.com