Cantiere del Pollino | il sindaco chiede alla Regione di velocizzare la conclusione dei lavori per la riapertura

Il sindaco ha chiesto alla Regione di accelerare i lavori al cantiere del Pollino, dopo che il blocco dello svincolo di Bibbien ha causato disagi ai residenti. La chiusura, in vigore da mesi, impedisce il passaggio e crea problemi alle attività commerciali locali. Le autorità hanno sollecitato un intervento rapido per riaprire la strada e alleviare le difficoltà quotidiane. La Regione ha annunciato che esaminerà subito la richiesta e prenderà una decisione a breve. La situazione resta critica per chi deve attraversare il centro storico.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Il cantiere del Pollino a seguito del quale, da mesi, è stato chiuso lo svincolo che porta a Bibbien a nel centro storico, preoccupa amministratori e cittadini. Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha avuto un colloquio con l’Assessore Boni e torna a aggiornare i cittadini sulle cose emerse, oltre che a rinnovare alla Regione Toscana un invito ad accelerare i tempi per la riapertura. Ecco le sue parole: “Il cantiere del Pollino è un lavoro di Regione Toscana che insiste in un luogo particolarmente importante del comune di Bibbiena, un’arteria viaria molto frequentata soprattutto dai pendolari che ogni giorno si spostano per andare ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere del Pollino: il sindaco chiede alla Regione di velocizzare la conclusione dei lavori per la riapertura Leggi anche: Restyling sul Corso: le Luci d'Artista si spengono e i lavori riprendono, la data della riapertura del cantiere Leggi anche: Bergamo, si avvia alla conclusione il cantiere per la nuova vasca di laminazione in largo Barozzi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cantiere del Pollino: il sindaco chiede alla Regione di velocizzare la conclusione dei lavori per la riapertura; Depurazione, maxi cantiere a Castrovillari: lavori da 26 milioni per uscire dall’infrazione Ue; Tutela ambiente, Montuoro incontra enti gestori Aree protette: 'In cantiere nuove azioni su monitoraggio e vigilanza'; Sr71 di Subbiano, il Consiglio di Stato sblocca la partenza dei lavori. Depurazione, maxi cantiere a Castrovillari: lavori da 26 milioni per uscire dall’infrazione UeFirmato l’appalto: interventi su reti e impianti in quattro comuni del Pollino. Daffinà: «Abbiamo smosso le acque concretamente» ... ecodellojonio.it Depurazione: firmato l’appalto da 26,5 milioni per Castrovillari e per l’area del PollinoIl contratto per il nuovo servizio di depurazione è stato sottoscritto in Cittadella tra il Consorzio Integra e il subcommissario Antonino Daffinà. Cantiere al via entro pochi giorni, e i lavori si co ... quicosenza.it Filippo Vagnoli - Sindaco di Bibbiena. . CANTIERE DEL POLLINO: Regione Toscana, titolare del lavoro, deve velocizzare e riaprire! - facebook.com facebook