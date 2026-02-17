Credici e respira | la tecnica con cui Amber Glenn ha sconfitto l’ansia da principessa del ghiaccio È la prima pattinatrice queer degli Usa ai Giochi

Amber Glenn ha vinto la sua battaglia contro l'ansia grazie alla tecnica “Credici e respira”, che le ha permesso di superare le paure nel momento più difficile. La pattinatrice, la prima statunitense apertamente queer a partecipare ai Giochi, ha raccontato di aver usato questa strategia prima di ogni esibizione, concentrandosi sul respiro e sulla fiducia in sé stessa. Dopo anni di tentativi e delusioni, Glenn ha finalmente realizzato il sogno di conquistare tre titoli nazionali di fila, una conquista che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di sport.

Per anni Amber Glenn ha inseguito un sogno che sembrava sempre sul punto di sfuggirle, senza immaginare di poter entrare nella storia del pattinaggio artistico statunitense con tre titoli nazionali consecutivi. Oggi è la prima americana a riuscirci dai tempi di Michelle Kwan, nel 2000. Un traguardo che la inserisce in una tradizione prestigiosa, ma che racconta soprattutto una trasformazione personale: quella di un’atleta capace di convertire fragilità, pressione e paura in forza consapevole. Sul ghiaccio, Glenn incarna un equilibrio raro tra potenza e precisione. I suoi salti sono netti e sicuri, e il triplo axel – una delle figure più complesse del pattinaggio femminile – è diventato il suo marchio di fabbrica: tre rotazioni e mezzo sospese in aria, concluse da un atterraggio pulito e silenzioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Credici e respira”: la tecnica con cui Amber Glenn ha sconfitto l’ansia da “principessa del ghiaccio”. È la prima pattinatrice queer degli Usa ai Giochi Chi è Surya Bonaly, la pattinatrice francese che per prima ha introdotto il backflip sul ghiaccio? Surya Bonaly, la pattinatrice francese famosa per aver portato il backflip sul ghiaccio, ha fatto notizia per il suo stile audace negli anni '90. Prima i dissidi con Donald Trump, ora la “fuga” dagli Usa: George Clooney ottiene la cittadinanza francese. Restano dubbi sull’iter con cui ha conseguito il doppio passaporto George Clooney ha recentemente annunciato di aver ottenuto la cittadinanza francese, aggiungendosi alla sua residenza in Europa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La pattinatrice artistica Amber Glenn, reduce dalla vittoria dell'oro olimpico a squadre degli Stati Uniti ai Giochi invernali del 2026, è diventata virale per il suo amore per Magic: The Gathering. Glenn, gioca spesso nei negozi del Texas e ha persino chiamato il facebook