La principessa del Galles ha indossato una collana di perle a tre fili, molto apprezzata dalla regina Elisabetta, per commemorare il centenario della sovrana. La giornata ha visto la famiglia reale britannica partecipare a vari eventi ufficiali per ricordare la lunga vita della monarca. La cerimonia ha coinvolto diverse figure della famiglia, che hanno reso omaggio alla regina con diversi gesti simbolici.

P er famiglia reale britanna il centenario della regina Elisabetta è stato un giorno importante e impegnativo. Un occasione per onorare la memoria della defunta sovrana e, come ha detto Re Carlo nel suo discorso, raccogliere l’eredità di un secolo di vita verso un «futuro migliore radicato nella pace, nella giustizia e nella prosperità». L’omaggio di Kate Middleton alla sovrana, sebbene discreto, non è passato inosservato. Durante la cerimonia a Buckingam Palace, la principessa del Galles ha scelto di indossare alcuni gioielli dal forte valore simbolico appartenuti alla defunta sovrana. Lo stile della Regina Elisabetta II. guarda le foto La collana di perle della regina Elisabetta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa del Galles ha onorato la memoria della defunta sovrana indossando la collana di perle a tre fili tanto amata da Elisabetta

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