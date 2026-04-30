La portaerei Ford lascia il Medio Oriente dopo una missione record

Da ilgiornale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La portaerei “Ford” sta per lasciare il Medio Oriente, dopo aver completato una missione che si è protratta più a lungo del previsto. La notizia è stata riportata da fonti di agenzie di stampa come Associated Press e il Washington Post, che hanno riferito di un ritiro imminente dalla zona di operazioni. La nave ha trascorso un periodo di attività superiore alla media, senza fornire dettagli specifici sui motivi o i risultati dell’intervento.

Secondo indiscrezioni rivelate da Associated Press e dal Washington Post, la portaerei “Ford” è in procinto di lasciare la zona di operazioni in Medio Oriente dopo una missione dalla durata record. Giovedì 30 aprile, infatti, il gruppo d'attacco incentrato sulla “Ford” ha raggiunto il 310° giorno di dispiegamento continuo: un record post-guerra del Vietnam che potrebbe superare alcuni dei più lunghi dispiegamenti di portaerei dal 1964. Il gruppo da attacco (in inglese Carrier Strike Group – Csg) comprende i cacciatorpediniere Uss “Churchill” e Uss “Mahan” e lo stormo imbarcato numero 8. Questa riduzione della potenza di fuoco statunitense in...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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