La portaerei Ford lascia il Medio Oriente dopo una missione record

La portaerei “Ford” sta per lasciare il Medio Oriente, dopo aver completato una missione che si è protratta più a lungo del previsto. La notizia è stata riportata da fonti di agenzie di stampa come Associated Press e il Washington Post, che hanno riferito di un ritiro imminente dalla zona di operazioni. La nave ha trascorso un periodo di attività superiore alla media, senza fornire dettagli specifici sui motivi o i risultati dell’intervento.

Secondo indiscrezioni rivelate da Associated Press e dal Washington Post, la portaerei “Ford” è in procinto di lasciare la zona di operazioni in Medio Oriente dopo una missione dalla durata record. Giovedì 30 aprile, infatti, il gruppo d'attacco incentrato sulla “Ford” ha raggiunto il 310° giorno di dispiegamento continuo: un record post-guerra del Vietnam che potrebbe superare alcuni dei più lunghi dispiegamenti di portaerei dal 1964. Il gruppo da attacco (in inglese Carrier Strike Group – Csg) comprende i cacciatorpediniere Uss “Churchill” e Uss “Mahan” e lo stormo imbarcato numero 8. Questa riduzione della potenza di fuoco statunitense in...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La portaerei Ford lascia il Medio Oriente dopo una missione record Notizie correlate Leggi anche: Grecia, la portaerei Usa Gerald R. Ford lascia Creta e si dirige verso il Medio Oriente Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford in Medio Oriente(Adnkronos) – E' la USS Ford la seconda portaerei che Donald Trump ha deciso di dispiegare in Medio Oriente, nell'ambito delle tensioni con l'Iran,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Wp, la portaerei Gerald Ford lascia il Medio Oriente; Wp, la portaerei Gerald Ford lascia il Medio Oriente; Wp, la portaerei Gerald Ford lascia il Medio Oriente; Wp, la portaerei Gerald Ford lascia il Medio Oriente. Wp, la portaerei Gerald Ford lascia il Medio Oriente(ANSA) – NEW YORK, 29 APR – La portaerei Uss Gerald Ford lascerà il Medio oriente e inizierà il viaggio di ritorno verso gli Stati Uniti nei prossimi giorni. Lo riporta il Washington Post citando alcu ... espansionetv.it Portaerei Gerald Ford torna in USA dopo 10 mesi di missione record nel Medio OrienteLa portaerei USS Gerald Ford rientra negli USA dopo dieci mesi, record di permanenza in mare per una nave moderna ... it.blastingnews.com MEDIO ORIENTE | Mojtaba Khamenei afferma in una dichiarazione che l'unico posto possibile per gli americani nel Golfo Persico "è sul fondo delle sue acque". Secondo la Guida Suprema dell'Iran la "nuova gestione" dello Stretto di Hormuz da parte di Teher - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti, a partire dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, a conferma che il tycoon ha in s x.com