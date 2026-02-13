Iran Trump invia anche la portaerei USS Ford in Medio Oriente

L’ex presidente Donald Trump ha ordinato l’invio della portaerei USS Ford nel Medio Oriente, rendendola la seconda nave da guerra a essere schierata nella regione in poche settimane. La decisione arriva nel contesto delle crescenti tensioni con l’Iran, anche se Trump ha ribadito di voler mantenere aperto il via dei negoziati con Teheran. La mossa sorprende perché, nonostante le parole di apertura al dialogo, gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nella zona. La USS Ford, che ha lasciato gli Stati Uniti pochi giorni fa, si unisce così ad altre unità navali già schierate nel Golfo.

