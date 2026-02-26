La portaerei statunitense Gerald R. Ford ha lasciato giovedì il porto di Creta. La nave si dirige verso una regione strategica del Medio Oriente. La partenza avviene in un momento di attenzione crescente nella zona. La presenza di questa grande unità navale è rilevante per le attività militari della regione. La nave continuerà le sue operazioni in acque internazionali.

Home > Video > La USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei del mondo, ha lasciato giovedì una base navale americana nel sud della Grecia dopo una breve sosta di pochi giorni mentre era in viaggio verso il Medio Oriente, dove gli Stati Uniti hanno ammassato un gran numero di navi da guerra e aerei a causa dell’acuirsi delle tensioni con l’Iran. I rimorchiatori hanno trainato la portaerei lontano dalla base navale di Souda Bay, sull’isola di Creta, mentre a Ginevra stavano per iniziare i colloqui tra Iran e Stati Uniti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grecia, la portaerei Usa Gerald R. Ford lascia Creta e si dirige verso il Medio Oriente

Usa-Iran, Trump sposta in Medio Oriente la portaerei Gerald FordGli Stati Uniti invieranno la più grande portaerei del mondo, la USS Gerald Ford, in Medio Oriente: in zona sono già presenti da tempo un’altra...

Medio Oriente: Usa invia la portaerei Gerald Ford, cresce la pressione su Iran e rafforzati gli alleati.Tensione in Medio Oriente: Verso un Nuovo Equilibrio di Forze con l’Arrivo della Seconda Portaerei Usa La presenza militare americana nel Golfo...

Temi più discussi: La portaerei Ford ormeggiata nella baia di Suda, a Creta; La portaerei Uss Gerald R. Ford diretta in Iran ferma a Creta per il rifornimento di carburante; La portaerei Usa Ford è a Creta, in avvicinamento verso Israele; Iran-Usa, la portaerei Ford è ormeggiata nella baia di Souda, a Creta.

I bagni sono intasati, la portaerei Usa Gerard Ford diretta in Iran ormeggia in GreciaLeggi su Sky TG24 l'articolo I bagni sono intasati, la portaerei Usa Gerard Ford diretta in Iran ormeggia in Grecia ... tg24.sky.it

Grecia, la portaerei Usa Gerald R. Ford lascia Creta e si dirige verso il Medio Oriente(LaPresse) La USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei del mondo, ha lasciato giovedì una base navale americana nel sud della Grecia dopo ... stream24.ilsole24ore.com

L'equipaggio della portaerei statunitense USS Gerald R. Ford si trova ad affrontare ripetuti guasti al sistema CHT a vuoto a causa di tubi stretti e frequenti blocchi. #israel #geraldford #usa #israele #iran - facebook.com facebook

USS Gerald R. Ford entra nel Mediterraneo: rafforzamento militare Usa in vista dei negoziati con l’Iran ilsole24ore.com/art/uss-gerald… x.com