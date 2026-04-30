La polizia locale di Torino ha 130 nuovi ispettori l' investitura in municipio

Da torinotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 aprile 2026, nella sala Carpanini di Palazzo di Città, 130 nuovi ispettori della polizia locale di Torino hanno ricevuto le mostrine con i nuovi gradi durante una cerimonia pubblica. La presenza di rappresentanti istituzionali ha accompagnato l’evento, che ha segnato l’ingresso ufficiale dei nuovi agenti nel corpo di vigilanza cittadino. La cerimonia si è svolta in un clima formale e partecipato.

Sono 130 i nuovi ispettori della polizia locale di Torino che nella mattinata di ieri mercoledì 29 aprile 2026 hanno ricevuto le mostrine con i nuovi gradi nella sala Carpanini di Palazzo di Città. Si tratta di 68 uomini e 62 donne che hanno superato la procedura interna per la progressione di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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