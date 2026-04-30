La polizia locale di Torino ha 130 nuovi ispettori l' investitura in municipio

Mercoledì 29 aprile 2026, nella sala Carpanini di Palazzo di Città, 130 nuovi ispettori della polizia locale di Torino hanno ricevuto le mostrine con i nuovi gradi durante una cerimonia pubblica. La presenza di rappresentanti istituzionali ha accompagnato l’evento, che ha segnato l’ingresso ufficiale dei nuovi agenti nel corpo di vigilanza cittadino. La cerimonia si è svolta in un clima formale e partecipato.

Sono 130 i nuovi ispettori della polizia locale di Torino che nella mattinata di ieri mercoledì 29 aprile 2026 hanno ricevuto le mostrine con i nuovi gradi nella sala Carpanini di Palazzo di Città. Si tratta di 68 uomini e 62 donne che hanno superato la procedura interna per la progressione di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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