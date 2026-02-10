La Polizia di Stato di Ravenna si rafforza con 16 nuovi Vice Ispettori. Sono stati assegnati alla Questura dopo aver completato il percorso di formazione presso gli Istituti di Polizia. Ora la squadra di sicurezza locale si presenta più numerosa e pronta a intervenire.

Sono sedici i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Ravenna dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a seguito del completamento del percorso formativo presso gli Istituti di formazione della Polizia di Stato. Quattordici dei neo Vice Ispettori andranno a rafforzare gli uffici della Questura di Ravenna e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Faenza e Lugo, contribuendo al potenziamento delle attività operative e investigative sul territorio. Gli ulteriori due ispettori saranno invece destinati, rispettivamente, alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e alla Sezione Polizia Stradale, settori particolarmente strategici per la tutela della sicurezza dei cittadini e della mobilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assegnati 16 nuovi Vice Ispettori. La Polizia di Stato si rafforza

Approfondimenti su Polizia Ravenna

Questa mattina a Reggio Calabria, il Questore Paolo Sirna ha ufficialmente accolto 30 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato.

Questa mattina la Questura di Parma ha ufficializzato l’arrivo di undici nuovi Vice Ispettori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Giuramento 19° corso allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Ultime notizie su Polizia Ravenna

Argomenti discussi: Polizia: 16 nuovi Vice Ispettori assegnati alla Questura di Ravenna; Ravenna, Faenza e Lugo: arrivano 16 nuovi vice ispettori; Polizia di Stato, rinforzi alla Questura di Ravenna: arrivano 16 nuovi Vice Ispettori; Il Questore accoglie i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Rieti.

Polizia: 16 nuovi Vice Ispettori assegnati alla Questura di RavennaSono sedici i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Ravenna dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a seguito del completamento del percorso formativo presso gli ... ravenna24ore.it

Polizia di Stato, rinforzi alla Questura di Ravenna: arrivano 16 nuovi Vice IspettoriSi rafforza l’organico della Questura di Ravenna con l’arrivo di sedici nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza al termine del percorso di formazi ... ravennawebtv.it

Due nuovi Ispettori assegnati alla Questura di Macerata. I giorni scorsi il Questore di Macerata Dott. Luigi Mangino ha ricevuto i due nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Macerata per p facebook

Polizia, Torino 93 nuovi agenti e vice ispettori. Questura: "A tutela e per la sicurezza della cittadinanza" #ANSA x.com