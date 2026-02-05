Il Trentino accoglie 54 nuovi agenti e ispettori di polizia
Questa mattina a Trento, trentaquattro agenti e ventidue ispettori sono stati ufficialmente accolti alla Questura. La cerimonia di benvenuto ha visto le nuove reclute pronti a iniziare il loro servizio nelle strade della città.
Sono cinquantaquattro – 32 agenti e 22 ispettori – le nuove reclute della Polizia di Stato che stamattina, giovedì 5 febbraio, sono state accolte in una cerimonia di benvenuto alla Questura di Trento. All’evento hanno preso parte la commissaria del governo Isabella Fusiello, il questore di Trento.🔗 Leggi su Trentotoday.it
