Carlo Conti compie 65 anni | i dolci auguri della moglie e quelli tutti da ridere dell' amico Pieraccioni

Venerdì 13 marzo 2026, Carlo Conti compie 65 anni. È un giorno che ha visto ricevere gli auguri dalla moglie e anche quelli di un amico noto per le sue battute. Conti, che ricopre il ruolo di direttore artistico uscente di Sanremo, festeggia questa tappa significativa della sua vita. La giornata è stata segnate da messaggi di auguri e momenti di celebrazione.

Un giorno speciale per Carlo Conti, venerdì 13 marzo 2026. Il direttore artistico uscente di Sanremo infatti, festeggia oggi un traguardo davvero importante: 65 anni. Una cifra tonda che ovviamente viene ricordata e celebrata da tante persone che amano il popolare volto Rai. A iniziare, ovviamente, dalla moglie, Francesca Vaccaro, che posta su Instagram uno scatto in compagnia del marito in cui entrambi sorridono felici, e lo commenta con un messaggio in cui trasuda un amore profondo e di lunga data: “Buon compleanno amore mio!” scrive Francesca. “Conosco solo un modo per misurare il tempo.. Con te e senza di te”. Parole che il conduttore commenta con una serie infinita di cuoricini rossi, palpitanti, che dicono tutto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati E’ il 17 febbraio, auguri Leonardo. Il 'ciclone' Pieraccioni compie 61 anni: “Sono passati come i capelli di Carlo Conti”Firenze, 16 febbraio 2026 - "Trent'anni dal Ciclone sono passati veloci come i capelli di Carlo Conti", ha scherzato Leonardo Pieraccioni beccando... Carlo Conti e la dedica a Pieraccioni: «Auguri Leo, siamo gli stessi da 45 anni»Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Tutto quello che riguarda Carlo Conti Temi più discussi: Carlo Conti compie 65 anni e festeggia anche un Sanremo che ha convinto tv e social; Carlo Conti compie 65 anni: l'amore per la madre, la perdita del papà, il diploma in barella, l’ultimatum di Antonella Clerici. O vai...; Carlo Conti compie 65 anni: l'amore per la madre, la perdita del papà, il diploma in barella, l’ultimatum di Antonella Clerici. O vai...; Cossato, annullato l'incontro con Lucia Tancredi del ciclo Meet the Writer. Carlo Conti compie 65 anni: i dolci auguri della moglie e quelli, tutti da ridere, dell'amico PieraccioniUn giorno speciale per Carlo Conti, venerdì 13 marzo 2026. Il direttore artistico uscente di Sanremo infatti, festeggia oggi un compleanno davvero importante: 65 anni! Una cifra tonda che ovviamente v ... today.it Carlo Conti compie 65 anni, dall'amore per la madre alla perdita del padre, il diploma in barella e l’ultimatum di Antonella Clerici. «O vai col brillozzo o non la ribecchi ...Sessantacinque candeline oggi, 13 marzo, per Carlo Conti, il volto di punta della Rai che ha trasformato la garbatezza in una macchina da ascolti. Più di cento trasmissioni, cinque ... leggo.it Tanti auguri Carlo Conti Segui “La Pennicanza” con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, su #Radio2 e in tv sul canale 202 - facebook.com facebook Oltre a una nuova edizione di #SanremoEstate, a giugno e luglio Rai 1 proporrà nuove puntate dei #TimSummerHits, da Piazza del Popolo, con tutte le canzoni dell'estate 2026. Alla conduzione sono confermati Carlo Conti e Andrea Delogu. #Sanremo2026 # x.com