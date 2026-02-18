Ex Milan Baggio compie 59 anni | gli auguri dei rossoneri al ‘Divin Codino’

Roberto Baggio, ex stella del Milan, festeggia 59 anni. La società rossonera gli ha dedicato un messaggio sui social, ricordando le sue imprese in maglia rossonera. Baggio ha giocato con il Milan dal 1995 al 1997, contribuendo con gol importanti. La squadra ha voluto celebrare il suo talento e la sua carriera, pubblicando una foto dell’attaccante in campo. I tifosi hanno commentato con affetto, ricordando le sue magie e i momenti più belli vissuti insieme. Oggi, Baggio riceve gli auguri anche dalla città di Caldogno, suo paese natale.

Un giorno importante per un'ex calciatore rossonero. Compie oggi 59 anni Roberto Baggio, ex fenomeno del calcio italiano che ha indossato per due anni la casacca rossonera. Nelle due stagioni passate in rossonero il numero 18 ha collezionato tra tutte le competizioni ben 67 presenze, segnato 19 gol e fornito ai proprio compagni di squadra 22 assist, vincendo anche il Tricolore nella stagione 1995-96. In occasione del suo compleanno, il club di via Aldo Rossi ha voluto esprimere i propri auguri via social con un video in cui sono riassunti tutti i momenti chiave avuti in rossonero. Ecco, di seguito, la didascalia del post: «A chi ha solo sentito raccontare le storie e a chi ha assistito alla magia: buon compleanno, Roberto Baggio». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Baggio compie 59 anni: gli auguri dei rossoneri al ‘Divin Codino’ Inter Juventus, torna Roberto Baggio a San Siro. Divin codino ospite speciale dei nerazzurri per il Derby d’ItaliaRoberto Baggio torna a San Siro a causa della sua presenza come ospite speciale durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Accadde oggi: 18 febbraio, nasce il Divin codino Roberto BaggioIl 18 febbraio 1967, Roberto Baggio nasce a Caldogno, in Italia, spinto dalla passione per il calcio e dalla voglia di emergere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nati oggi: ecco chi festeggia il compleanno. Baggio compie 59 anni, il Brescia gli fa gli auguri citando CremoniniSpegne le candeline la leggenda del calcio italiano: in biancazzurro ottenne quattro salvezze consecutive e segnò 46 gol ... giornaledibrescia.it Roberto Baggio compie 59 anni, l’omaggio social di Union Brescia al divin codinoLa squadra cittadina, in un post su Instagram, celebra il genetliaco del divin codino citando la canzone di Cesare Cremonini «Marmellata #25»: «Da quando Baggio non gioca più… non è più domenica». quibrescia.it Buon Compleanno al Divin codino "Roberto Baggio" #RobertoBaggio #Juventus facebook Oggi compie gli anni Roberto Baggio Tanti auguri divin codino #WeAreOne x.com