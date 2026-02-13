Dalla prossima estate si allarga l’area pedonale della piazzetta di Santa Caterina

Nardo` amplia l’area pedonale di Santa Caterina per migliorare la vivibilità durante l’estate. La decisione deriva dal crescente numero di visitatori che affollano la piazzetta, rendendo necessaria una maggiore sicurezza e spazio per i pedoni. A partire da giugno, le strade circostanti saranno chiuse al traffico veicolare nelle ore serali, creando un ambiente più tranquillo e accessibile a tutti.

La scelta della giunta comunale di Nardò a tutela di pedoni e attività commerciali. Auto e moto off-limits nel lato interno da giugno a settembre dalle 17 alle 2. L’area ospiterà anche piccoli eventi e mercatini Lo ha deciso la giunta guidata dal sindaco Pippi Mellone che con una delibera approvata nei giorni scorsi ha, di fatto, messo nero su bianco l’atto di indirizzo agli uffici. Sarà istituita, così, l’isola pedonale nel tratto della piazzetta compreso tra la spiaggetta di via Emanuele Filiberto e il porticciolo di lungomare Verne, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, valida ogni giorno dalle 17 alle 2di notte.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il Comune di Verona ha annunciato l’avvio di una nuova fase di lavori a Forte Santa Caterina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

