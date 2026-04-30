Il 29 aprile, i duchi di Cambridge hanno condiviso una foto di famiglia per festeggiare i 15 anni di matrimonio. L’immagine mostra un momento di vita quotidiana in un ambiente rurale, diversa dal tipo di foto ufficiali a cui sono solitamente abituati. La fotografia mette in evidenza un’atmosfera semplice e rilassata, lontana dal protocollo istituzionale. È stata pubblicata sui loro canali ufficiali di comunicazione.

È un’immagine bucolica che rompe con il protocollo, quella pubblicata il 29 aprile da Kate Middleton e dal principe William, per celebrare i 15 anni dal loro matrimonio. I Duchi di Galles, a piedi nudi, sono sdraiati in un prato, e con loro i tre figli, George, nato nel 2013, Charlotte, nata nel 2015, e Louis, classe 2018, oltre ai due cani. Il 29 aprile del 2011, nella cattedrale londinese dei Westminster, il primogenito di Carlo e Lady Diana prendeva in moglie la borghese Catherine Middleton, conosciuta ai tempi dell’università alla St. Andrews; 15 anni più tardi, e con tre figli in più, la coppia ha ricordato l’anniversario con una delle immagini che, in occasioni particolari, vengono pubblicate sul loro account Instagram ufficiale, da oltre 17 milioni di follower.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La nuova foto di famiglia di William e Kate Middleton per i loro 15 anni di matrimonio

Prince William, Kate Middleton Celebrate Anniversary With Family Photo | E! News

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Il 29 aprile 2011 Kate Middleton coronava il suo sogno d'amore sposando nell'Abbazia di Westminster il Principe William. Un matrimonio da favola con tanto di abito da sposa griffato McQueen di cui, dopo 15 anni, si conosce praticamente ogni cosa. C'è però x.com