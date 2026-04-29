Kate Middleton e William celebrano 15 anni di matrimonio, un traguardo raggiunto il 29 aprile 2011 con il matrimonio nell’Abbazia di Westminster. Recentemente, William ha fatto una battuta che non è stata ben accolta, attirando l’attenzione su quell’episodio. La coppia è insieme da più di un decennio, e il matrimonio è stato ufficializzato in una cerimonia pubblica undici anni fa.

Kate Middleton e William festeggiano 15 anni di matrimonio. Infatti, era il 29 aprile 2011 quando pronunciarono il fatidico sì nell’Abbazia di Westminster. Il loro fu il primo, imponente Royal Wedding, dopo quello di Carlo e Diana. Oggi la Principessa e il Principe del Galles sono più uniti che mai. Insieme hanno superato molte difficoltà tra cui il cancro. Ma, nonostante il loro amore non sia in discussione, William ha rilasciato una dichiarazione che poteva essere fraintesa. Kate middleton, William nei luoghi in cui visse nei primi anni del matrimonio. William si è concesso una tappa sentimentale alla vigilia del suo anniversario di matrimonio con Kate Middleton.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, 15 anni di matrimonio: la battuta infelice di William

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