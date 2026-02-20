Belen Rodriguez mostra la cameretta di Luna Marì nella nuova casa | arredi rosa e tanti giochi dello stesso colore

Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram la cameretta di Luna Marì, nata dalla recente trasloco. La stanza è decorata con arredi rosa e numerosi giocattoli che richiamano lo stesso colore. La showgirl ha mostrato con entusiasmo lo spazio dedicato alla figlia, evidenziando dettagli come le tende e le mensole piene di peluche. I fan hanno potuto vedere un angolo intimo della famiglia, che ora vive in una nuova casa. Belen continua a condividere momenti della vita quotidiana, tra lavoro e famiglia.

Belen ama tenere aggiornati i suoi fan con post e storie Instagram non solo sui suoi impegni lavorativi, ma anche sulla vita privata. In particolare la showgirl argentina ha condiviso molti dei dettagli della sua casa milanese. Un ambiente intimo che ha arredato e curato in ogni aspetto, dalla scelta dei mobili, alla palette dei colori, fino agli elementi d'arredo grazie all'aiuto dalla designer di interni Sarah Balivo.

