Come è fatta la cameretta di Luna Marì nella nuova casa di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez mostra un nuovo spazio della sua nuova casa a Milano, si tratta della cameretta di Luna Marì con armadi malva e letto color indaco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La nuova casa di Belen Rodriguez in centro a Milano

Leggi anche: Belén Rodriguez pronta al trasloco? Dove sarebbe la sua nuova casa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gerald Ford, come è fatta la mega portaerei americana; Com'è fatta la prima nave da crociera a 5 stelle al mondo con suite da 50 mila euro a persona; Ferrari Luce: Maranello lancia la sua prima auto 100% elettrica, ecco come è fatta. E i conti 2025 battono le attese; La ruspa elettrica più grande del mondo è cinese: 26 tonnellate di carico massimo.

Cos’è lo skeleton, come è fatta la slitta, qual è l’equipaggiamento e come funziona una garaScopriamo uno degli sport meno conosciuti che rientra nel programma delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: quali sono regole dello skeleton e cosa accade durante una competizione ... sport.virgilio.it

Fiat 500 Ibrida: la prova: come è fatta e come va la citycar mild hybrid costruita in MirafioriOrgogliosamente made in Italy, anzi costruita a Torino, nella storica fabbrica di Mirafiori che secondo i piani di Stellantis dovrebbe rimettere in careggiata con 100mila unità all’anno e 5000 già ... ilsole24ore.com

Una mini-Belen La dolcissima Luna Marì - facebook.com facebook