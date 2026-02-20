Come è fatta la cameretta di Luna Marì nella nuova casa di Belén Rodriguez
Belén Rodriguez ha condiviso le foto della cameretta di Luna Marì, situata nella sua nuova casa milanese. La stanza si distingue per gli armadi color malva e il letto azzurro intenso che attirano subito l’attenzione. La piccola Luna Marì avrà a disposizione uno spazio luminoso e colorato, perfetto per giocare e riposare. La famiglia ha scelto mobili moderni e pratici, creando un ambiente accogliente e funzionale. La cameretta si inserisce in un progetto di rinnovamento della casa, pronto a ospitare i momenti più belli della vita di Luna Marì.
Belén Rodriguez mostra un nuovo spazio della sua nuova casa a Milano, si tratta della cameretta di Luna Marì con armadi malva e letto color indaco.🔗 Leggi su Fanpage.it
