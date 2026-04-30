La nostra terra le loro guerre all' Ecomuseo del mare due giorni di assemblea sulla resistenza palestinese
Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolge all’Ecomuseo del Mare un’assemblea dedicata alla Palestina, promossa dall’Assemblea cittadina e dal Coordinamento regionale siciliano. L’evento prevede incontri con tavoli tematici e un’assemblea plenaria, concentrandosi sui temi della liberazione e della resistenza palestinese. L’iniziativa coinvolge diversi partecipanti e mira a discutere questioni legate alla situazione in Palestina attraverso confronti aperti e incontri collettivi.
Sabato 2 e domenica 3 maggio, all’Ecomuseo del Mare, l’Assemblea cittadina per la Palestina, insieme al Coordinamento regionale siciliano per la Palestina, promuovono una due giorni di confronto con tavoli tematici e assemblea plenaria dedicata ai temi della “liberazione e della resistenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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