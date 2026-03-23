Cosa: Il festival e corteo nazionale “No Kings”, mobilitazione globale per la pace e i diritti.. Dove e Quando: Roma, 27 marzo (Città dell’Altra Economia) e 28 marzo 2026 (da Piazza della Repubblica).. Perché: Una manifestazione internazionale per fermare le politiche belliciste e promuovere un’economia di pace e giustizia sociale.. Roma si prepara a diventare il fulcro di una mobilitazione di respiro internazionale. Il 27 e 28 marzo 2026, la Capitale ospiterà il movimento No Kings Italia, una due giorni di eventi, musica e impegno civile nata per contrastare le logiche dei “re” moderni e delle loro guerre. L’iniziativa non resterà isolata entro i confini nazionali: si svolgerà infatti in contemporanea con eventi gemelli nel Regno Unito, dove è stato lanciato il format Together, e negli Stati Uniti con il No Kings Day. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - No Kings: a Roma la due giorni di mobilitazione globale contro le guerre

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