Il livello del mare sta allungando i giorni sulla Terra a un ritmo mai visto in 3,6 milioni di anni

Il livello del mare sta aumentando a un ritmo senza precedenti negli ultimi 3,6 milioni di anni, causando effetti diretti sulla Terra. Questo fenomeno ha portato a un rallentamento nella rotazione terrestre, con conseguente allungamento della durata di un giorno. Gli scienziati monitorano attentamente questi cambiamenti che si verificano in modo più rapido rispetto al passato.

L’innalzamento del livello del mare sta rallentando la rotazione della Terra e allungando la durata del giorno. Secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth, l’aumento attuale – circa 1,33 millisecondi per secolo – è senza precedenti negli ultimi 3,6 milioni di anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L’Amazzonia va verso un nuovo clima “ipertropicale”: mai registrato sulla Terra da almeno 10 milioni di anniUn team internazionale mette in guardia sul futuro: entro il 2100 queste inedite condizioni climatiche potrebbero diventare molto più frequenti con...

Ammiraglio (pure) di terra: "Tra sommergibili e arte. Com’è profondo il mare visto dall’Oltrepò pavese"Sempre, il quasi sessantenne ammiraglio Giosuè Allegrini, spesso imbarcato, già capo ufficio storico della Marina Militare, a Roma per 10 anni, e...

Approfondimenti e contenuti su Il livello del mare sta allungando i...

Temi più discussi: Coste in pericolo, il livello del mare è più alto del previsto; Il livello del mare è molto più alto di quanto finora stimato; Antartide: ghiaccio stabile lungo gran parte della costa; Perché nel Mar Baltico il livello del mare ha raggiunto il minimo storico perdendo 275 km³ d'acqua.

Il livello del mare sta allungando i giorni sulla Terra a un ritmo mai visto in 3,6 milioni di anniL’innalzamento del livello del mare sta rallentando la rotazione della Terra e allungando la durata del giorno. Secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth, ... fanpage.it

Abbiamo sempre sottostimato l’innalzamento del livello dei mariSecondo una nuova ricerca, più del 99% degli studi scientifici sulle coste a rischio ha usato i dati in modo sbagliato ... ilpost.it

Passeggia con il cane e vede un ragazzo a terra in piazza, privo di sensi. Soccorsi disperati: morto a 25 anni - facebook.com facebook

Joao Mario a terra #Gasperini spiega cosa è successo #BolognaRoma #ASRoma x.com