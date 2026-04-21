Al via la consegna dei sacchetti anti-alluvione | oltre 600 già distribuiti dai volontari porta a porta

Questo fine settimana sono iniziati i servizi di consegna a domicilio dei sacchetti anti-alluvione, con oltre 600 già distribuiti dai volontari. I sacchetti, autoespandenti, sono stati acquistati dal Comune di Forlì utilizzando le risorse residue della raccolta fondi avviata dopo l’alluvione di maggio 2023. La distribuzione prosegue sul territorio cittadino, coinvolgendo i volontari e i residenti interessati.

Hanno preso il via questo fine settimana le consegne a domicilio dei sacchetti autoespandenti acquistati dal Comune di Forlì con le risorse residue della raccolta fondi avviata dopo l’alluvione di maggio 2023. I dispositivi anti-alluvione, nel numero di 15 unità per richiedente, sono stati.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sacchetti anti-alluvione, aumentano le forniture: scorte disponibili, ricevute oltre 1400 richiesteQuesto è stato reso possibile, informa l'Amministrazione comunale, in quanto “la disponibilità prevista nella stima iniziale non è stata esaurita” Il... Falsi volontari della Misericordia: "Non chiediamo soldi porta a porta""Nessuno dei nostri volontari bussa alle porte per riscuotere quote associative". Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MINTURNO | Al via la distribuzione domiciliare gratuita dei nuovi kit per la raccolta differenziata: dal 21 aprile nelle frazioni collinari; A Meo Sacchetti il premio Messina, Varese riabbraccia la sua bandiera; Al via la nuova fase del cantiere Ottavia-Trionfale: come cambia la viabilità da oggi; Esselunga, sfida ai rincari del carrello: Gratis la consegna a casa. Pau, al via la consegna dei sacchi per la raccolta differenziataIl Comune di Pau ha pubblicato un avviso con la quale informa i cittadini che a partire da domani, martedì 22 luglio, verrà effettuata la consegna dei sacchi per la raccolta differenziata dedicata ... unionesarda.it Settimo San Pietro, lunedì al via la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziataLunedì a Settimo San Pietro inizierà la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata (per gli utenti iscritti nelle liste Tari). L'appuntamento è sino al 27 febbraio presso la casa Dessì in ... unionesarda.it La moglie e gli amici del 32enne morto mentre faceva una consegna: «Era amato da tutti, siamo sotto choc» facebook