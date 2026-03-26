Virtus il derby di Eurolega va a Milano | si salva solo Niang

Nella 34a giornata di Eurolega, all'Allianz Cloud di Bologna, la Virtus è stata sconfitta dall’Olimpia Milano con il punteggio di 103-87. La partita si è giocata in un clima di grande attenzione, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi nel derby. Solo un giocatore della Virtus ha raggiunto la doppia cifra, mentre Milano ha dominato l’intero incontro.

Bologna, 26 marzo 2026 – All'Allianz Cloud, nella 34esima giornata di regular season di Eurolega, la Virtus va ko contro l'Olimpia Milano nel derby (103-87). LeDay (19 punti) ed Ellis (18 punti) trascinano il quintetto di coach Poeta. Sul fronte Vu Nere - quarto ko consecutivo e 20esimo stagionale - si salva Niang con 15 punti ma per Bologna l'obiettivo post-season era già sfumato: focus sul campionato dove c'è da ripartire dopo la battuta d'arresto con Reggio Emilia per difendere il primato in vista dei playoff. Milano torna al successo dopo i ko con Fenerbahce e Monaco e sale a quota 34, rimanendo aritmeticamente ancora in corsa anche se ormai i bonus sono finiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il derby di Eurolega va a Milano: si salva solo Niang Articoli correlati Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo Basket, Coppe Europee: alla Virtus il derby di Eurolega contro MilanoBologna, 2 gennaio 2026 – Il derby italiano di Eurolega se lo aggiudica la Virtus Bologna che batte l’EA7 Milano per 97-85 e fa suo il terzo... Contenuti e approfondimenti su Virtus il derby di Eurolega va a Milano... Temi più discussi: Virtus Bologna senza energie, vince Reggio Emilia; La Virtus si spegne a Reggio Emila: la UNA Hotels domina il derby e vince 84-70; Nel derby d’Emilia la Virtus si inabissa. Reggio chiude 84-70; Virtus, domani il Derby d'Italia di Eurolega. Ivanovic: Vogliamo invertire il trend delle ultime due partite. Olimpia Milano, derby senza storia: Virtus Bologna KO al ForumL’Olimpia Milano fa sua la sfida tutta italiana di Eurolega e davanti al pubblico del Forum supera con autorità la Virtus Bologna, conducendo il match fin dai primi minuti. La ... pianetabasket.com Basket, Milano fa suo il derby di Eurolega. L’Olimpia domina contro la Virtus BolognaL'Olimpia Milano vince il derby italiano in Eurolega e prova a darsi ancora una speranza di raggiungere il Play-In. La squadra di Poeta domina al Forum e ... oasport.it «SIAMO ANCORA VIVI» Coach Peppe Poeta commenta il successo sulla Virtus; «Non mi aspettavo così tanta energia stasera, una grande partita. Siamo ancora vivi, proveremo a vincere pensando partita dopo partita». facebook Virtus in campo così alle 20.30 contro Milano x.com