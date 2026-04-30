Il processo che riguarda Andrea Sempio si concentra su una decisione cruciale che potrebbe influenzare in modo determinante il suo futuro legale. Al centro delle indagini si trovano elementi che evidenziano come una scelta sbagliata possa compromettere irrimediabilmente la sua posizione. La vicenda si dipana tra interrogatori e prove, con l’attenzione puntata sulla strategia da adottare in questa fase decisiva.

Andare o non andare, parlare o restare in silenzio: il destino giudiziario di Andrea Sempio si gioca su una scelta che, mai come oggi, appare carica di conseguenze. Il 6 maggio è atteso davanti alla Procura di Pavia per un interrogatorio che rappresenta l’ultimo passaggio prima della possibile richiesta di rinvio a giudizio nel nuovo filone sull’omicidio di Chiara Poggi. Un passaggio cruciale, perché nel frattempo l’impianto accusatorio è cambiato: per gli inquirenti Sempio non è più coinvolto in concorso, ma sarebbe l’unico autore del delitto, con aggravanti pesantissime come crudeltà e futili motivi. Il bivio tra silenzio e interrogatorio. La scelta difensiva è tutt’altro che scontata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La mossa sbagliata lo rovina”. Sempio al bivio, la prova segreta che può costargli l’ergastolo

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