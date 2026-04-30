La mossa a sorpresa per convincere il Liverpool a cedere Alisson | c’è lo scambio

La Juventus sta cercando di convincere il Liverpool a cedere il portiere Alisson Becker attraverso una proposta di scambio. La trattativa non è semplice e richiede un approccio diverso dal semplice invio di un’offerta economica. La società italiana ha avviato discussioni con i Reds, ma finora non sono stati resi pubblici dettagli sui termini dell’accordo. La trattativa si svolge in un clima di riservatezza e negoziazioni ufficiali ancora in corso.

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