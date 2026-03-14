cgil giornata di mobilitazione per i diritti dei rider

Oggi i rider di Glovo e Deliveroo hanno partecipato a una giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil. La manifestazione si è svolta in diverse città italiane, coinvolgendo numerosi lavoratori che chiedono miglioramenti delle condizioni di lavoro e diritti più chiari. La protesta ha visto cortei, presidi e interventi pubblici davanti alle sedi delle aziende interessate.

Ladri e biciclette Presidi, manifestazioni e iniziative si terranno in tutta Italia per superare la precarietà e garantire salario dignitoso Ladri e biciclette Presidi, manifestazioni e iniziative si terranno in tutta Italia per superare la precarietà e garantire salario dignitoso Giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa oggi dalla Cgil. Presidi, manifestazioni e iniziative si terranno in tutta Italia per superare la precarietà e garantire salario dignitoso, stabilità e diritti ai ciclofattorini. La segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, parteciperà all’iniziativa nella Capitale, in programma alle ore 11 in piazza Re di Roma. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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