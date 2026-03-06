Passeggiata per i diritti delle donne Laboratorio Pandora prepara la mobilitazione

Un gruppo organizza una passeggiata per i diritti delle donne, con il laboratorio Pandora che si prepara a una mobilitazione. Le persone coinvolte denunciano la ripetizione annuale di violenze e criticano la narrazione che minimizza il problema, trattando ogni femminicidio come un episodio isolato. La rabbia espressa si rivolge alla normalizzazione di questa emergenza.

«È difficile esprimere la rabbia che proviamo davanti alle violenze che si ripetono ogni anno e a una narrazione che normalizza il vivere in uno stato di emergenza, parlando di ogni femminicidio come caso isolato, senza mai affrontarne la radice sistemica». Il Laboratorio Climatico Pandora, collettivo cittadino, scende in piazza domani sera, sabato 7 marzo, nelle giornate di mobilitazione per i diritti delle donne. «Una città sicura è un luogo dove lottiamo per una vita migliore per tutti e per tutte», lo slogan del comitato che alle 19, sabato, sarà in piazzetta Olivotti. «Oltre ai femminicidi c'è tutta la violenza di cui è comodo non parlare.

