Meloni dopo le critiche di Merz a Trump | Non condivido Europa e Usa devono lavorare insieme

Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Friedrich Merz su Donald Trump, sottolineando che l’Europa e gli Stati Uniti devono collaborare. La premier ha detto che le tensioni tra alleati complicano il percorso, specialmente in un momento di sfide globali come la crisi energetica e le tensioni nel Mediterraneo.

Presidente Meloni, condivide le parole di Merz contro l’America di Trump?«Guardi, è evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti». SEGUI LA DIRETTA SULLA CONFERENZA DI MONACO Merz ha detto che i rapporti fra Europa e America sono ormai compromessi: condivide questi toni?«Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di se stessa e che deve fare di più, per esempio sulla sicurezza, a partire dalla colonna europea della Nato su questo io sono d'accordo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La premier Meloni risponde alle critiche di Merz su Trump e sulla cultura Maga, sottolineando che Europa e Stati Uniti devono collaborare.

Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Merz su Trump e sul mondo Maga, dichiarando di non condividerle, mentre concludeva una serie di incontri con i leader africani.

