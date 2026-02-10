A 100 anni dalla prima pubblicazione l' operetta Cin ci là torna a teatro con la compagnia Corrado Abbati

Domenica 15 febbraio, al Teatro Bonci di Cesena, la compagnia di Corrado Abbati riprende in scena l’operetta “Cin ci là” a cento anni dalla prima pubblicazione. Lo spettacolo riporta il pubblico indietro nel tempo, con un nuovo allestimento che rende omaggio a un classico della musica leggera italiana. La compagnia ha lavorato duramente per ricostruire l’atmosfera originale e portare sul palco le atmosfere di allora, con musiche e costumi d’epoca.

Con dialoghi frizzanti e colpi di scena, adattata e diretta da Corrado Abbati con le coreografie di Francesco Frola e la direzione musicale di Alberto Orlandi, questa edizione parte dall'allestimento speciale per il centenario prodotto al Teatro Verdi di Trieste per proporre una lettura aggiornata del lavoro, senza rinunciare ai caratteri distintivi dell'operetta tradizionale. In scena, con la Compagnia di Abbati, Il Balletto di Parma.

La stagione di prosa al Mentore di Santa Sofia prosegue con l’appuntamento di sabato alle 21.

Corrado Abbati porta sul palco del teatro Bonci di Ancona “Cin-ci-là”, l’operetta del 1925 che ancora affascina il pubblico.

ADRIA-(RO)-Sabato 7 febbraio alle 21 appuntamento al Teatro al Politeama con l’operetta musicale LA VEDOVA ALLEGRA della COMPAGNIA CORRADO ABBATI con il Balletto di Parma, adattamento e regia di Corrado Abbati che scrive nelle sue note: Il mi - facebook.com facebook