A Niscemi 500 sfollati possono tornare a casa | La mia è a ‘vista frana’ ma dicono che è agibile

A Niscemi circa 500 persone che erano state costrette a lasciare le proprie abitazioni possono tornare nelle loro case. La causa dello sgombero era legata a una 'vista frana' che ha messo in dubbio la stabilità degli edifici, ma le autorità hanno dichiarato che gli immobili sono ora considerati agibili. Nonostante ciò, i servizi di gas e acqua non sono ancora del tutto ripristinati.

A Niscemi 500 sfollati possono tornare a casa ma ancora gas e acqua non sono stati del tutto ripristinati. Gli affitti sono fino a tre volte più cari rispetto a prima: "Finché non verranno fatti gli interventi di messa in sicurezza continueremo a vivere sospesi".