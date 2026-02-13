Lindsay Vonn rischia l’amputazione dopo l’incidente alle Olimpiadi di Cortina, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La sciatrice americana di 41 anni si è rotta la tibia in modo grave durante la discesa libera femminile, e i medici stanno valutando tutte le opzioni per salvarle la gamba. Un dettaglio concreto è che l’intervento chirurgico è ancora in corso e le decisioni sul trattamento proseguono.

Lindsey Vonn lotta per salvare la gamba dopo l’incidente alle Olimpiadi di Cortina. La leggenda americana dello sci, 41 anni, ha subito una frattura complessa della tibia durante la discesa libera femminile. I medici avvertono che la priorità è conservare l’arto, e che la strada verso il recupero sarà lunga e incerta. Ne parla il D aily Mail. “Secondo un chirurgo specialista in Francia, il primo obiettivo di Lindsey Vonn, 41 anni, dovrebbe essere quello di evitare che le venga amputata la gamba dopo il terribile incidente”. Il dott. Bertrand Sonnery-Cottet, ortopedico specialista del ginocchio di Lione, ha spiegato a RMC Sport: “La tempistica è piuttosto imprevedibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lindsay Vonn, per il Daily Mail l’amputazione non è esclusa dallo staff medico

