Corrado Soldati alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il medico del Cof di Lanzo nello staff sanitario

Corrado Soldati, medico del Cof di Lanzo, farà parte dello staff sanitario delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. È stato ufficializzato l’ingresso del professionista nel team che si occupa dell’assistenza medica durante l’evento. La collaborazione tra l’Ospedale Niguarda e il Cof di Lanzo permette di rafforzare l’organizzazione sanitaria per i Giochi.

Il responsabile della Radiologia del Cof di Lanzo sarà operativo a Livigno nel Policlinico Olimpico grazie alla collaborazione con l’Ospedale Niguarda Il territorio comasco guarda alle Olimpiadi Invernali con un protagonista in più. Il Cof di Lanzo entra ufficialmente nello staff sanitario di Milano Cortina 2026 grazie a una convenzione siglata con l’Ospedale Niguarda, struttura capofila per l’organizzazione medico-sanitaria dei Giochi. A rappresentare il Cof di Lanzo sarà Corrado Soldati, responsabile della Radiologia, che partirà venerdì 6 febbraio alla volta di Livigno. Qui sarà operativo per una settimana all’interno del Policlinico Olimpico, la struttura sanitaria allestita per garantire assistenza ad atleti e staff durante le competizioni.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Da Cammarata alle Olimpiadi: Federica Carità nel team sanitario di Milano-Cortina La partecipazione di Federica Carità nel team sanitario di Milano-Cortina dimostra come un percorso radicato nel territorio possa portare a grandi traguardi internazionali, come le Olimpiadi. Quanti posti avrà l’Italia nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Le quote attuali per donne e uomini L’Italia sta lavorando per ottenere il massimo numero di posti nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Corrado Soldati alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: il medico del Cof di Lanzo nello staff sanitarioIl responsabile della Radiologia del Cof di Lanzo sarà operativo a Livigno nel Policlinico Olimpico grazie alla collaborazione con l’Ospedale Niguarda ... quicomo.it #STRADESICURE ARRIVANO I SOLDATI ALLE STAZIONI DI CANZO E CANZO-ASSO. ZOFFILI (LEGA): “PROMESSA MANTENUTA, GRAZIE ALLA LEGA PIÙ SICUREZZA SUL TERRITORIO” Questa mattina, insieme al Prefetto di Como Corrado Conforto x.com #STRADESICURE ARRIVANO I SOLDATI ALLE STAZIONI DI CANZO E CANZO-ASSO. ZOFFILI (LEGA): “PROMESSA MANTENUTA, GRAZIE ALLA LEGA PIÙ SICUREZZA SUL TERRITORIO” Questa mattina, insieme al Prefetto di Como Corrado Conforto facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.