La mappa delle vetrine spente 70 chiuse | non ci sono strade senza locali sfitti

A Forlì, in centro città, sono state registrate 70 vetrine chiuse lungo diverse strade commerciali. La mappa delle vetrine spente evidenzia un panorama in cui non ci sono vie prive di locali sfitti, con alcune arterie caratterizzate da un numero più elevato di negozi chiusi rispetto ad altre. La situazione si presenta come una fotografia di un tessuto commerciale che mostra segni di difficoltà, senza zone completamente prive di attività.

Forlì, 30 aprile 2026 – Si può stilare una graduatoria delle strade commerciali del centro più in crisi oppure la desertificazione commerciale è uniforme con la settantina di vetrine spente stimate, conteggio suscettibile di variazioni? Parliamo, bene precisarlo, di un centro storico reputato ancora tra i migliori in assoluto in Romagna. La crisi tuttavia è generale: nessuna via è indenne, ma c’è chi sta peggio di altri. Oltre vent’anni fa, il primo a perdere terreno fu corso Ubaldo Comandini, a vocazione artigianale, che in gran parte si svuotò. https:www.ilrestodelcarlino.itmarcheeconomianegozi-chiusi-classifica-citta-ancona-pesaro-ascoli-3705c95f Via Pescheria e via Zeffirino Re in crisi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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