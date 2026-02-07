Vetrine di Carnevale bando per rivitalizzare i locali comunali ' sfitti' del corso

Il Comune di Capua lancia un nuovo progetto per rivitalizzare il centro storico. Si chiama “Vetrine di Carnevale” e coinvolge i negozi sfitti del corso Appio. L’obiettivo è sfruttare le vetrine per creare esposizioni tematiche legate al Carnevale, visibili dall’esterno. La maggior parte delle attività rimarrà chiusa all’interno, senza accesso ai clienti, ma le vetrine diventeranno un modo per raccontare la città e il suo Carnevale. L’amministrazione spera di attirare l’attenzione e rendere il centro più vivo, anche

Il Comune di Capua promuove il progetto "Vetrine di Carnevale - Corso Appio si racconta", finalizzato alla valorizzazione culturale della città mediante l'allestimento di vetrine tematiche visibili esclusivamente dall'esterno, senza apertura al pubblico. L'iniziativa prevede l'utilizzo temporaneo.

