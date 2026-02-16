Maltempo e danni la mappa delle strade chiuse sul territorio della Provincia di Terni

Il maltempo ha causato numerose strade chiuse nel territorio della Provincia di Terni, creando disagi ai residenti e alle aziende locali. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato allagamenti e smottamenti, che ostacolano la circolazione e rendono difficile il passaggio di mezzi di soccorso. Le autorità stanno lavorando senza sosta per ripristinare la sicurezza, con interventi di bonifica e rimozione di detriti lungo le arterie più colpite. Sul campo ci sono vigili del fuoco, protezione civile e tecnici che monitorano le condizioni e valutano gli interventi necessari.

La Sp 18 Calvese a Calvi dell'Umbria rimane chiusa dal ponte della Valle a sud e dall'inizio di via della Pinetina a nord per il cedimento di un manufatto privato riversatosi in gran parte sulla carreggiata. La viabilità alternativa prevede l'utilizzo della strada che porta a Magliano Sabina e poi verso Otricoli e Calvi. Altra strada chiusa a San Gemini dove il Comune ha interdetto il transito lungo la strada comunale di Collepizzuto. I residenti possono utilizzare l'ingresso opposto a quello chiuso. La Provincia ha provveduto alla riapertura della Sp 4 Arronese nei pressi di Monzano, dove si circola a senso unico alternato a vista, senza ricorso a sistemi semaforici.