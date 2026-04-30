La manifestazione per la Flotilla diventa corteo e arriva in piazza Unità

Un corteo di manifestanti ha attraversato le strade della città, passando da piazza Ponterosso fino a piazza Unità, dove si è fermato davanti alla Prefettura. La manifestazione era a sostegno della Global Sumud Flotilla, un'iniziativa che si svolgeva inizialmente come presidio e che ora si è trasformata in un corteo pubblico. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno percorso il centro della città.

Il presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla diventa un corteo e si trasferisce da piazza Ponterosso a piazza Unità, davanti alla Prefettura. Lo spostamento non era stato preavvisato alla Questura. Stando a quanto appreso, inizialmente gli organizzatori avevano individuato piazza Unità come.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Manifestazione e corteo per i cinghiali, animalisti in piazzaUn folto gruppo di associazioni animaliste (liguri e non solo) ha annunciato una manifestazione a Rapallo, con un corteo da piazza Molfino davanti... Parola d'ordine "festa": da San Giacomo a piazza Unità, un 25 aprile in corteo“Un grande corteo colorato attraverserà il cuore della città per ribadire i valori di libertà, pace e democrazia”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza: Non siamo folli, chi si imbarca crede nella giustizia; 16.05.2026 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE A MILANO, 29.05.2026 - SCIOPERO GENERALE; Global Flotilla, tre marchigiani verso Gaza: Un’utopia necessaria. Pronti ai rischi. Flotilla: manifestazione anche a Reggio per sostenere la causa palestineseREGGIO EMILIA – Manifestazione a sostegno della causa palestinese e in particolare contro l’azione delle ultime ore della marina israeliana contro la nuova missione della Flotilla diretta a Gaza per p ... reggionline.com Flotilla, la protesta si muove: corteo spontaneo da piazza Ponterosso fino a piazza Unità (VIDEO)La mobilitazione definita di urgenza per la Flotilla umanitaria si è trasformata in un corteo spontaneo nel cuore di Trieste. Dopo il presidio iniziale in piazza Ponte Rosso, nel tardo pomeriggio di ... triestecafe.it La Stampa. . In un video postato su Instagram dalla componente italiana della Global Sumud Flotilla, alcuni attivisti avvertono che se stanno guardando questo video “è perché le forze iraniane ci hanno sequestrato in acque internazionali”. Si tratta come già in - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Gli attivisti della Flotilla saranno rilasciati in Grecia nelle prossime ore. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar #ANSA x.com