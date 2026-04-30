La manifestazione per la Flotilla diventa corteo e arriva in piazza Unità

Da triesteprima.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corteo di manifestanti ha attraversato le strade della città, passando da piazza Ponterosso fino a piazza Unità, dove si è fermato davanti alla Prefettura. La manifestazione era a sostegno della Global Sumud Flotilla, un'iniziativa che si svolgeva inizialmente come presidio e che ora si è trasformata in un corteo pubblico. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno percorso il centro della città.

Il presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla diventa un corteo e si trasferisce da piazza Ponterosso a piazza Unità, davanti alla Prefettura. Lo spostamento non era stato preavvisato alla Questura. Stando a quanto appreso, inizialmente gli organizzatori avevano individuato piazza Unità come.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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