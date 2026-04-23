Parola d' ordine festa | da San Giacomo a piazza Unità un 25 aprile in corteo

Il 25 aprile si svolge un corteo che coinvolge le vie principali della città, partendo da San Giacomo e arrivando in piazza Unità. La manifestazione prevede un percorso attraverso gli spazi pubblici, con partecipanti che si muovono in modo compatto e colorato. Durante l’evento vengono esposte bandiere e striscioni, mentre le persone si raccolgono per ricordare e celebrare la giornata della Liberazione.

“Un grande corteo colorato attraverserà il cuore della città per ribadire i valori di libertà, pace e democrazia”. Con queste parole e al suono dello slogan “È festa!” Il Comitato per il 25 aprile ribadisce l'annuncio, già dato in occasione della conferenza stampa convocata per illustrare le.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Festa de l'Unità a Crevari: il 25 Aprile e il 1° maggio tornano le mitiche focaccetteIn occasione delle festività del 25 Aprile e del 1° maggio, tornano come sempre le mitiche Focaccette di Crevari: appuntamento a partire dalle ore... I No Kings “invadono” Roma: corteo da 300mila persone da piazza della Repubblica a San GiovanniRoma, 30 marzo 2026 – Sabato 28 marzo migliaia di persone hanno attraversato il centro di Roma per il corteo nazionale No Kings Italia, promosso...