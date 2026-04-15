Manifestazione e corteo per i cinghiali animalisti in piazza

Un gruppo di associazioni animaliste, provenienti anche da altre regioni, ha organizzato una manifestazione a Rapallo. La protesta si svolgerà con un corteo che partirà da piazza Molfino, davanti alla stazione ferroviaria, e arriverà davanti al municipio. La manifestazione è dedicata ai cinghiali e coinvolge diverse associazioni del settore.

Un folto gruppo di associazioni animaliste (liguri e non solo) ha annunciato una manifestazione a Rapallo, con un corteo da piazza Molfino davanti alla stazione ferroviaria alla sede del Municipio. Al centro della protesta l'abbattimento di una famiglia di cinghiali nel torrente San Francesco.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito Leggi anche: Domenica un corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per esprimere sostegno all’Ucraina Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sanità pubblica Lombardia: manifestazione 11 aprile a Milano; Firenze è antifascista, la manifestazione a Rifredi; Manifestazione nazionale contro il blocco a Cuba; Milano, corteo del Centrosinistra contro la sanità privata. RIVAROLO CANAVESE - Il corteo «Per un futuro senza guerre» ha attraversato il centro storico della città - FOTO e VIDEOMercoledì 15 aprile è stata convocata una assemblea aperta alle 18.30 «Per un futuro senza guerre e povertà» nel parco di fronte all'Annunziata. Prossima manifestazione sabato 18 aprile alle 16 a Ivre ... quotidianocanavese.it RIVAROLO CANAVESE – Corteo in città per Un futuro senza guerre (FOTO E VIDEO)Manifestazione per la pace oggi, sabato 11 aprile 2026, a Rivarolo Canavese, organizzato dagli studenti del Liceo Aldo Moro, in particolare da Diego ... obiettivonews.it Il vicepresidente JD Vance ospite d'onore a una manifestazione di Turning Point Usa, l'associazione fondata dall'attivista ucciso. Mezza sala vuota, tanti i conservatori cattolici che non hanno apprezzato le intemerate di Trump. "Non lo sostengo più". "È semplic - facebook.com facebook Il mio intervento al #Tg4 sui rapporti fra Italia e Usa, la reazione della sinistra e il piano di pace cinese per l’Iran. Poi la manifestazione della Lega e il terribile omicidio a Massa. x.com