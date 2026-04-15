Manifestazione e corteo per i cinghiali animalisti in piazza

Da genovatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di associazioni animaliste, provenienti anche da altre regioni, ha organizzato una manifestazione a Rapallo. La protesta si svolgerà con un corteo che partirà da piazza Molfino, davanti alla stazione ferroviaria, e arriverà davanti al municipio. La manifestazione è dedicata ai cinghiali e coinvolge diverse associazioni del settore.

Un folto gruppo di associazioni animaliste (liguri e non solo) ha annunciato una manifestazione a Rapallo, con un corteo da piazza Molfino davanti alla stazione ferroviaria alla sede del Municipio. Al centro della protesta l'abbattimento di una famiglia di cinghiali nel torrente San Francesco.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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