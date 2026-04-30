La malavita assolda un sedicenne per truffare un' anziana ma il giochino non funziona

Negli ultimi giorni è stato riferito che un sedicenne è stato coinvolto in un tentativo di truffa ai danni di un'anziana, orchestrato da individui legati alla malavita. La vicenda si è conclusa senza che l'anziana fosse ingannata, poiché il tentativo non è andato a buon fine. La criminalità organizzata continua a utilizzare giovani come strumenti nelle sue azioni illegali, creando una rete di attività illecite con giovani coinvolti.

La malavita specializzata in truffe agli anziani sta dimostrando di poter contare anche su un "vivaio" dove attingere per poter mettere a segno attività illecite. La dimostrazione è arrivata ieri 29 aprile quando la Squadra Mobile ha intercettato un sedicenne di origine campane che poco prima ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tenta di truffare un’anziana. Ma il figlio lo fa arrestareFinto carabiniere, telefona a casa di un’anziana signora e la convince a consegnare i gioielli a un fantomatico collega, ma il figlio della donna... Finti tecnici dell'energia cercano di truffare anziana ma il colpo falliscePoteva finire con l’ennesima truffa ai danni di una persona fragile, ma questa volta il tentativo è andato a vuoto. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La malavita assolda un sedicenne per truffare un'anziana, ma il giochino non funziona; Disney+, questi sono i 3 film che dovreste vedere questo weekend!; Cogan – il pulp con Brad Pitt e James Gandolfini.