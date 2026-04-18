Finti tecnici dell' energia cercano di truffare anziana ma il colpo fallisce

Due individui travestiti da tecnici dell’energia hanno cercato di ingannare un’anziana con una truffa. La donna, però, ha riconosciuto subito le intenzioni ingannevoli e ha evitato di cadere nella trappola. Gli uomini sono stati respinti e si sono allontanati senza riuscire nel loro intento. La polizia non ha ancora identificato i responsabili.

Poteva finire con l’ennesima truffa ai danni di una persona fragile, ma questa volta il tentativo è andato a vuoto. Nella mattinata di ieri, due malviventi hanno provato a raggirare un’anziana residente nella frazione di Caturano di Macerata Campania, utilizzando uno schema ormai noto ma ancora.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Due finti tecnici derubano un’anziana in casa suaUna donna anziana di 81 anni residente a Cesenatico è stata raggirata e derubata in pieno giorno. Finti tecnici e falsi poliziotti in azione: anziana sventa la truffaSi fingono operatore Iren e agente per entrare in casa, ma la prontezza della 74enne e la chiamata al 112 fanno saltare il colpo Tentata truffa ai... Una raccolta di contenuti Si parla di: Finti operatori e aumenti inesistenti; allarme di Cva Energie, 'ondata di truffe telefoniche'. Casalmaiocco, finti tecnici dell’acqua spruzzano spray sul volto di un anziano e gli svuotano casaCasalmaiocco, 11 novembre 2025 – Un mix fra truffa e rapina costa i risparmi a un pensionato di Casalmaiocco. La vittima dell’assalto è un ottantaduenne, aggredito e derubato da due uomini che si sono ... ilgiorno.it Finti tecnici arrestati dalla polizia. Otto furti ad anziani in un annoNei video le prove di una truffa perpetrata per un anno intero con meticolosa cura. Almeno otto i furti commessi tra il 2024 e il 2025 ingannando i più fragili fra le vittime, gli anziani. Il copione ... rainews.it