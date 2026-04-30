La maestra del make-up editoriale Julia Voron sbarca a Napoli | masterclass sull’Editorial Fashion Make Up all’Accademia Liliana Paduano

L’Accademia Liliana Paduano ha annunciato l’arrivo di Julia Voron, nota professionista del make-up editoriale e fashion, che terrà una masterclass di livello internazionale a Napoli. La sessione si svolgerà presso l’istituto e rappresenta un appuntamento dedicato a chi desidera approfondire le tecniche e le tendenze del settore. Julia Voron è riconosciuta a livello globale per il suo lavoro nel campo del trucco per riviste e servizi fotografici di moda.

L’Accademia Liliana Paduano apre il proprio calendario di masterclass internazionali con Julia Voron, tra le voci più riconoscibili a livello globale del make-up editoriale e fashion contemporaneo. Il percorso, interamente dedicato all’Editorial Fashion Make Up, prende il via il 5 maggio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Make-up editoriale, Julia Voron a Napoli per una masterclass internazionaleA Napoli arriva Julia Voron, tra le make-up artist più riconoscibili nel panorama internazionale dell’editorial fashion. Dalla Fashion Week a Pignatelli: 35 look firmati dagli allievi dell’Accademia Liliana PaduanoDa anni presenza fissa nei backstage dei più importanti appuntamenti della moda internazionale, l’Accademia Liliana Paduano aggiunge un’altra tappa...