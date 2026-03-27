Dalla Fashion Week a Pignatelli | 35 look firmati dagli allievi dell’Accademia Liliana Paduano

Durante la settimana della moda, gli allievi dell’Accademia Liliana Paduano hanno presentato 35 look a Pignatelli, consolidando la propria presenza nei backstage di eventi di rilievo mondiale. L’istituto, noto da tempo per la sua partecipazione ai principali appuntamenti internazionali, amplia così il proprio percorso con una nuova partecipazione.

Da anni presenza fissa nei backstage dei più importanti appuntamenti della moda internazionale, l’Accademia Liliana Paduano aggiunge un’altra tappa al proprio calendario professionale. A febbraio, il team dell’istituto napoletano aveva curato il makeup per alcune delle passerelle più seguite della Fashion Week — da Martino Midali a Raffaella D’Angelo, da Custo Barcelona a Miss Bikini, da Fracomina a Maryling Milano, fino a Laura Spreti, Yoland e Gowher — sfilate che hanno visto in prima fila volti come Belen e Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Orietta Berti e Martina Colombari. Una presenza consolidata edizione dopo edizione nell’arco di oltre quarantasei anni di attività, che ha portato l’Accademia a operare con la stessa naturalezza tra le capitali della moda: Parigi, Dubai, Montecarlo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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