La Maddalena | QR code per aiutare chi ha disabilità invisibili

Il Comune di La Maddalena ha avviato il progetto FARO, che prevede l’uso di passaporti digitali tramite QR code. Questa iniziativa mira a fornire supporto alle persone con disabilità invisibili, facilitando l’accesso a servizi e informazioni dedicate. La presentazione del progetto è stata annunciata ufficialmente, senza indicare ulteriori dettagli su modalità di accesso o benefici specifici.

? Cosa sapere Il Comune di La Maddalena lancia il progetto FARO con passaporti digitali tramite QR code.. Il sistema garantisce assistenza discreta alle persone con disabilità invisibili in tutta la Sardegna.. L’amministrazione comunale di La Maddalena avvia il progetto FARO per garantire assistenza discreta alle persone con disabilità invisibili, introducendo un sistema digitale unico in Sardegna tramite l’uso di QR code personali. Tra i vicoli che portano verso il porto e le strade che si snodano tra i quartieri dell’isola, dove la vita quotidiana scorre con ritmi scanditi dal mare, sta nascendo una nuova forma di accoglienza pubblica. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Maddalena: QR code per aiutare chi ha disabilità invisibili Notizie correlate Il murales per Stefano e Virgilio Mattei diventa “parlante”: un Qr code racconta chi erano i fratelli di PrimavalleIl murales dedicato alla memoria di Stefano e Virgilio Mattei, vittime del rogo di Primavalle, diventa un’opera “parlante”: la Regione Lazio, che ne... Inquadra in QR Code e partecipa all’eventoPer tre giorni, da oggi fino al 23 aprile, Il Giorno apre le porte alla città in occasione del suo 70° anniversario. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Progetto Faro, sarà presentato a La Maddalena il passaporto digitale per le disabilità invisibili - L'Unione Sarda.it; Faro: arriva il pass digitale per le disabilità invisibili. La Maddalena, un protocollo per le disabilità invisibiliPrimo Comune in Italia ad adottare il Progetto Faro ... msn.com