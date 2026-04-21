Da oggi fino al 23 aprile, Il Giorno celebra il suo 70° anniversario aprendo le porte alla città per tre giorni di eventi. Per partecipare, basta inquadrare il QR Code e accedere alle iniziative organizzate. L'iniziativa coinvolge diverse aree della città e invita i cittadini a prendere parte alle attività proposte durante questa manifestazione speciale.

Per tre giorni, da oggi fino al 23 aprile, Il Giorno apre le porte alla città in occasione del suo 70° anniversario. La sede di Corso Buenos Aires 54 si trasformerà in un luogo di incontro e ispirazione: talk e conversazioni con designer della Design Week, creativi e protagonisti del settore si alternano a momenti più informali. Sulla terrazza, una mostra accompagna i visitatori in un percorso visivo. Per partecipare agli eventi, che si svolgeranno dalle 18:00 alle 20:30, potete iscrivervi utilizzando il Qr Code a fianco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inquadra in QR Code e partecipa all’evento

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