L'oroscopo della settimana, dal 27 aprile al 3 maggio 2026, prende il via oggi, martedì 28 aprile. La Luna Piena in Scorpione ha un ruolo centrale, influenzando le previsioni astrologiche per i vari segni zodiacali. Questa fase lunare si riflette sulle energie e sugli aspetti emotivi delle persone, mentre le posizioni planetarie sono analizzate per delineare le tendenze dei prossimi giorni.

L'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 entra oggi, martedì 28, nel suo primo picco di intensità: due trigoni si accendono in giornata e portano nelle relazioni una qualità magnetica, mentre il cielo cammina spedito verso la Luna Piena in Scorpione di venerdì 1 maggio, che illuminerà il ponte. Sei giorni davanti a noi di pensieri rapidi, emozioni profonde e voglia di stare fuori, che si chiudono nelle primissime ore di domenica 3 con Mercurio in ingresso in Toro a mettere pace. Firma: Artemide – Aggiornato il 28 aprile 2026 Il cielo che abitiamo da oggi ha tre tempi distinti, e vale la pena tenerli a mente. Il primo è già qui, e parte forte: domenica scorsa Urano è entrato in Gemelli, il segno dell'aria e della parola, e i pensieri arrivano più rapidi del solito, a volte fuori orario.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della settimana, la classifica dal 27 aprile al 3 maggio 2026: il ponte della Luna Piena in Scorpione

Horóscopo Luna Llena en Escorpio Morir para Renacer Purga Emocional del 1 de Mayo

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