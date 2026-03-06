Un marine interrompe una seduta al Congresso degli Stati Uniti, urlando contro la guerra, e viene subito portato via dalla sicurezza di Capitol Hill. L’episodio si svolge il 6 marzo a Roma, attirando l’attenzione internazionale e diventando un’immagine simbolo delle tensioni interne negli Stati Uniti durante il periodo di Trump. La scena si diffonde rapidamente, suscitando reazioni e discussioni sui social e sui media di tutto il mondo.

Roma, 6 mar – L’immagine era destinata a fare il giro del mondo. E così è stato. Un marine che interrompe una seduta al Congresso degli Stati Uniti, urla contro la guerra e viene trascinato fuori dalla sicurezza di Capitol Hill. Il protagonista è Brian McGinnis, veterano dei Marines e candidato del Partito Verde in North Carolina. Durante l’udienza di una sottocommissione delle Forze armate si è alzato gridando contro il conflitto che coinvolge Stati Uniti, Iran e Israele. Pochi secondi dopo gli agenti lo hanno immobilizzato e portato via con la forza. Secondo il suo staff, durante l’intervento gli sarebbe stato rotto un braccio. Il video dell’arresto è diventato subito virale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Quando protesta un marine: la guerra che inquieta l’America di Trump

