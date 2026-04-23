La fotografa Carol Guzy ha ricevuto il premio World Press Photo per un’immagine scattata durante un’operazione dell’Ice nei tribunali di New York. La foto ritrae l’arresto di un individuo e rappresenta una delle immagini più significative delle retate condotte dall’agenzia governativa statunitense. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo l’importanza di questa fotografia nel panorama giornalistico internazionale.

Premiata la fotografa Carol Guzy per l’immagine simbolo delle retate dell’Ice nei tribunali di New York. Un reportage pubblicato dal Miami Herald che riaccende il dibattito sulla politica migratoria U.S.A A vincere il World Press Photo Award è uno scatto di Carol Guzy, quattro volte premio Pulitzer, che documenta l’arresto di un migrante ecuadoriano all’interno di un tribunale federale di Manhattan. L’immagine, parte di un reportage pubblicato dal Miami Herald, come riportato anche da La Repubblica, ha immediatamente assunto il volto simbolo della nuova stagione repressiva dell’immigrazione negli Stati Uniti. Al centro dello scatto premiato...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - World Press Photo Award, lo scatto dell’arresto che accusa l’America di Trump

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