La lamentela di un cittadino | Savana in zona Aurum

Un cittadino ha segnalato che in via De Titta e viale Modesto Della Porta, nella zona Aurum di Pescara, l’erba cresce molto alta e le aiuole risultano abbandonate. La denuncia riguarda soprattutto le condizioni di alcuni spazi verdi pubblici, con la presenza di vegetazione non curata che si estende lungo le strade. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti per verificare la situazione.