La lamentela di un cittadino | Savana in zona Aurum
Un cittadino ha segnalato che in via De Titta e viale Modesto Della Porta, nella zona Aurum di Pescara, l’erba cresce molto alta e le aiuole risultano abbandonate. La denuncia riguarda soprattutto le condizioni di alcuni spazi verdi pubblici, con la presenza di vegetazione non curata che si estende lungo le strade. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti per verificare la situazione.
«Erba altissima e aiuole abbandonate in via De Titta e viale Modesto Della Porta in zona Aurum a Pescara».È la situazione che segnala un nostro lettore parlando della presenza di una vera e propria savana.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione Dossier.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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